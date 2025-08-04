Фото: телеграм-канал "Официальный канал Театра Моссовета"

Народного артиста РСФСР, режиссера Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Церемонию прощания, которая проходила на Основной сцене Государственного академического театра имени Моссовета, посетили родные, друзья и коллеги режиссера, включая народную артистку РФ Ольгу Остроумову, заслуженных артисток РФ Евгению Крюкову, Ольгу Анохину и Ольгу Кабо, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, а также студентов режиссера. Церемонию провел заслуженный артист РФ Валерий Яременко.

Венки в память о Еремине прислали коллективы РАМТ, МХТ имени А. П. Чехова, Московского драматического театра имени А. С. Пушкина и Российского института театрального искусства (ГИТИС).

На гражданской панихиде была зачитана телеграмма от народного артиста России, худрука РАМТ Алексея Бородина. Он отметил, что Еремин был значимым человеком для театра, и упомянул его мудрость, щедрость и отзывчивость.

О смерти народного артиста стало известно 1 августа. Ему был 81 год.

Должность режиссера в Театре Моссовета Еремин занял в 2010 году. В его репертуар входили спектакли "У врат царства" по пьесе Кнута Гамсуна, "Мадам Бовари" по роману Гюстава Флобера и многие другие.

