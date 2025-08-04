Прощание с режиссером Ереминым завершилось в Театре Моссовета

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Прощание с народным артистом РСФСР, режиссером Юрием Ереминым завершилось в Государственном академическом театре имени Моссовета. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемонию посетили родные и коллеги Еремина, а также артисты Театра Моссовета, в том числе народная артистка России Ольга Остроумова, заслуженные артистки Евгения Крюкова и Ольга Кабо, актеры Анна Михайловская, Алексей Трофимов и другие.

Вместе с ними проститься с режиссером пришли его ученики, выпускники режиссерского факультета Театрального института имени Щукина.

На гражданской панихиде была зачитана телеграмма от народного артиста России, худрука РАМТа Алексея Бородина. Он отметил, что Еремин был важным человеком для театра, а также упомянул его мудрость, щедрость и отзывчивость.

"Его спектакли – это всегда особый мир, свежий взгляд, свободная фантазия и полет воображения. Прекрасный постановщик, замечательный мастер Юрий Иванович, как никто другой, умел работать с актерами, объединять их вокруг спектакля, заражать своими идеями", – добавил Бородин.

Также со словом выступила заслуженная артистка России Ольга Анохина. Она назвала режиссера творцом уходящего мастерства, а затем зачитала сообщение народного артиста Валерия Баринова. В обращении он выразил благодарность Еремину и отметил, что встреча с ним стала "подарком судьбы".

Церемония прощания проходила на Основной сцене театра. В фойе учреждения были установлены фотографии с репетиций и постановок, которые срежиссировал Еремин. Венки на панихиду прислали коллективы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, Российского академического молодежного театра (РАМТ) и других.

Отпевание Еремина пройдет в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, после чего его похоронят на Миусском кладбище в Москве.

О смерти народного артиста стало известно 1 августа. Он умер в возрасте 81 года.

Должность режиссера в Театре Моссовета Еремин занял в 2010 году. Его репертуар включал спектакли "У врат царства" по пьесе Кнута Гамсуна, "Мадам Бовари" по роману Гюстава Флобера и многие другие.