Умер народный артист РФ Владимир Сафронов

Фото: maly.ru

Народный артист России, советский и российский режиссер, актер Владимир Сафронов скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра.

Артист умер во вторник, 5 августа. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Сафронова.

"В Малом театре Владимира Алексеевича будет не хватать всем, его, как принято сейчас говорить, отличала невероятная харизма как в жизни, так и на сцене, будучи удивительно притягательной, отличительной чертой его личности", – говорится в сообщении.

В пресс-службе учреждения также отметили жизнелюбие и любопытство, интерес к жизни и творчеству актера. Дату и место прощания театр огласит позднее.

Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве. Он окончил Щепкинское театральное училище, после чего приступил к работе в Первом Московском областном драматическом театре. Также он трудился в Театре имени А. С. Пушкина. Он сыграл в постановках "Зыковы", "Драматическая песня", "Обломов" и других.

Артистом Малого театра Сафронов стал в 1972 году. В дальнейшем он отыграл порядка 60 ролей, среди которых – Погуляев в спектакле "Пучина", Борис в "Грозе", Досужев в "Доходном месте", а также Татищев в "Дмитрии Самозванце и Василии Шуйском" и Салай Салтаныч в "Последней жертве".

Сафронов запомнился зрителям и в исторических постановках Малого театра. Он принимал участие в представлениях "Царь Федор Иоаннович", "Князь Серебряный", "Царь Иоанн Грозный", "Царь Борис".

Помимо этого, народный артист занимался преподавательской деятельностью в ВТУ имени М. С. Щепкина, где какое-то время занимал должность руководителя курса, заведовал кафедрой пластического воспитания актера, а также находился на посту художественного руководителя собственной мастерской.

За свои труды режиссер удостоился медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени в 1997 году, звания народного артиста в 2006 году, памятной медали президента РФ и благодарственного письма министерства культуры в 2020 году.