Худрука "Электротеатра Станиславский" Юхананова похоронят 7 августа

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Художественного руководителя "Электротеатра Станиславский" и режиссера Бориса Юхананова похоронят в четверг, 7 августа, на Троекуровском кладбище, заявила пресс-служба культурного учреждения.

Церемония прощания начнется в 10:00 в здании театра. После этого Юхананова похоронят на территории 29-го квартала кладбища.

Юхананов ушел из жизни 5 августа. Режиссер долго болел и скончался из-за сердечной недостаточности.

За всю свою карьеру Юхананов презентовал свыше 100 театральных постановок. Среди них – "Хохороны", "Принципы Чучхе", "Чайка", "Книга висячих садов", "Кафка в Афинах". Также он занимался съемкой кинофильмов. В числе его работ – "Дзенбоксинг", "Назидание", "Крылья", "Игрушка", "Зоопарк".

Также работы Юхананова множество раз отмечались наградами. Его проект "Сад" в 1996 году получил премию К. С. Станиславского за лучшую сценографию, "Орфические игры" в 2019-м номинировались на "Золотую маску", а запись оперы "Октавия. Трепанация" удостоилась премии "Чистый звук".