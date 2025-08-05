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05 августа, 14:58

Происшествия

Комментатор Гришин скончался при переходе железной дороги в неположенном месте

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Спортивный комментатор Александр Гришин скончался на станции Битца, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом Агентству "Москва" рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По предварительной информации ведомства, ночью 5 августа электропоездом 6435 Волоколамск – Серпухов был смертельно травмирован мужчина. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Кроме того, прокуратура организовала проверку по данному факту, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

О смерти Гришина стало известно ранее. Об этом рассказала его жена Анастасия. По ее словам, он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.

Ему было 47 лет. В разные годы Гришин работал на телеканалах "7ТВ", "Спорт", "Матч ТВ" и Первом канале.

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