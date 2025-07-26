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26 июля, 13:00

Культура

"Кафе Эпоха": Татьяна Веденеева и Юрий Григорьев

"Кафе Эпоха": Татьяна Веденеева и Юрий Григорьев

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В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженными артистами Юрием Григорьевым и Татьяной Веденеевой советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы. Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время, в игровой форме.

Соведущая программы актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы викторин по темам: мода, спорт и кино Советского Союза, герои зарабатывают баллы и в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

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