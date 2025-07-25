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25 июля, 11:30

Культура

Актер Никита Высоцкий рассказал, почему у его отца по-прежнему много поклонников

Актер Никита Высоцкий рассказал, почему у его отца по-прежнему много поклонников

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Сын актера Владимира Высоцкого Никита рассказал почему у его отца даже спустя 45 лет после смерти много поклонников. По словам актера и кинорежиссера, все дело в энергетике. Также он отметил, что людей подкупает то, что Высоцкий был настоящим, у него не было имиджмейкеров стилистов и продюсеров, которые продвигали его.

Большое интервью с Никитой Высоцким выйдет в пятницу, 25 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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