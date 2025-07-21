"Моя Москва": Александр Наумов. Часть 1

Все родственники актера Александра Наумова работали на заводе, а он сам мечтал стать машинистом поезда. Однако тогда юноша неудачно сдал экзамены по математике. После этого он решил пойти в театральную студию. Там он нашел главное дело своей жизни – актерскую профессию, которая 30 лет назад привела его в Москву.

На прогулке по району Тропарево-Никулино заслуженный артист России расскажет, какая хитрость помогла ему получить работу в столичном театре, поразмышляет о радостях позднего отцовства и покажет заветные уголки Москвы.

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