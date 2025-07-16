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16 июля, 07:00

Культура

"Моя Москва": Алексей Колган. Часть 1

"Моя Москва": Алексей Колган. Часть 1

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Артист Алексей Колган вырос в простой семье – его родители не имели отношения ни к кино, ни к театру. Мама настаивала на том, чтобы сын поступил в педагогический институт, но желание стать актером победило, и Колган отправился за своей мечтой в Ленинград. Несколько лет спустя он приехал в Москву, где началась новая глава его жизни.

В этом выпуске на прогулке по Басманному району популярный артист расскажет, как чуть не стал директором магазина, признается, как обманом попал на спектакль театра "Современник", и покажет любимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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