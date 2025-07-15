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15 июля, 06:35

Культура

"Моя Москва": Олег Фомин. Часть 2

"Моя Москва": Олег Фомин. Часть 2

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"Моя Москва": Олег Фомин. Часть 1

Олег Фомин с детства мечтал стать актером. В третьем классе он тайком от родителей записался в театральную студию. Когда актер идеально отрепетировал роль графа Вишенки из "Чиполлино", он пригласил родителей на свой первый спектакль. Когда пришла пора закончить школу, талантливый юноша отправился покорять Москву.

В этом выпуске на прогулке по районам Сокольники и Алексеевский заслуженный артист России расскажет, как судьба помогла ему в выборе квартиры, признается, какие сюрпризы ему делает жена, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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