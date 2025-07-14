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Новости

14 июля, 07:45

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, какие занятия предлагает проект "Лето в Москве"

Жителям и гостям столицы рассказали, какие занятия предлагает проект "Лето в Москве"

Жителям и гостям столицы рассказали о вариантах детского досуга 3 июля

Проект "Лето в Москве" представил развлекательную программу на 3 июля

Москвичам и гостям города рассказали о вариантах детского досуга в столице

Уникальные вещи из прошлого представили на летнем блошином рынке "Мосвинтаж"

Жителей столицы пригласили на представления гимнастов, жонглеров и клоунов

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Жителям столицы представили варианты досуга на проекте "Лето в Москве"

Жителям и гостям Москвы представили детскую развлекательную программу на 23 июня

Проект "Лето в Москве" приготовил развлекательную программу на выходные

Проект "Лето в Москве" предлагает провести эти летние дни насыщенно и с пользой. Например, в саду имени Баумана 14 июля можно станцевать аргентинское танго или посетить мастер-классы по другим танцевальным направлениям. Начало – в 19:00.

Кроме того, на Гоголевском бульваре проходит квест-игра в формате прогулки, а в парке "Ходынское поле" можно попробовать серфинг на искусственной волне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
досуггородвидеоЕгор Бедуля

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