Жителям и гостям столицы рассказали, какие занятия предлагает проект "Лето в Москве"

Проект "Лето в Москве" предлагает провести эти летние дни насыщенно и с пользой. Например, в саду имени Баумана 14 июля можно станцевать аргентинское танго или посетить мастер-классы по другим танцевальным направлениям. Начало – в 19:00.

Кроме того, на Гоголевском бульваре проходит квест-игра в формате прогулки, а в парке "Ходынское поле" можно попробовать серфинг на искусственной волне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.