В выходные в парках Москвы пройдут концерты, мастер-классы и тренировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Концерты, экскурсии, тематические занятия, мастер-классы и тренировки пройдут в столичных парках в выходные, 21 и 22 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Горожан и туристов пригласили на экологический фестиваль "Эко-Москва", который пройдет в саду имени Н. Э. Баумана с 20 по 22 июня. Там с 10:00 до 20:00 жителей столицы ждут мастер-классы и тематические мероприятия, на которых можно будет сделать живые открытки из семян, расписать скворечник или поиграть в дженгу. Фестиваль полностью бесплатный.

Кроме того, москвичи и гости города смогут посетить мастер-класс по изготовлению фигурки животного в мультипликационном стиле "Подвижный кот". Он пройдет в парке "Ходынское поле" 21 июня. Занятие, на котором эксперты обучат гостей техникам декоративно-прикладного искусства, стартует в 11:00.

В это же время начнется экскурсия "Стиль и мода на Ходынском поле в разные века", в рамках которой посетители смогут ознакомиться с историей территории, культурных событий, женской и мужской моды разных веков. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Также с 11:00 до 14:00 можно будет побывать на благотворительном турнире "Кубок скорби", который проведут в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. В это же время все желающие смогут прийти на пленэр в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Гостей попросили принести с собой этюдник, стул, холст, краски, кисти, скетчбук, маркеры или карандаши.

Помимо этого, усадьба Воронцово приглашает горожан и гостей Москвы старше 12 лет на экскурсию "Один день из жизни помещика". Посетители смогут узнать от искусствоведа не только об истории усадьбы и ее владельцев, но о том, как воспитывали дворян и какие у них были хобби.

Расширить знания о русском искусстве москвичи смогут в Лианозовском парке. Экскурсия начнется в 15:00 в Музее славянской культуры имени Константина Васильева. Вход свободный, однако мероприятие рассчитано на посетителей старше 6 лет.

Вместе с тем в 13:00 в парке "Фили" состоится мероприятие "История Ворошиловского парка". Эксперт расскажет о происхождении названия места и его владельцах. Кроме того, побывать можно будет на презентации эколого-патриотического проекта "Природа и человек в большом городе". Она состоится в центре "Северное сияние" парка "Северное Тушино" и стартует в 14:00. Волонтеры расскажут о возможностях сохранения и увеличения биоразнообразия природы. Посетить оба мероприятия могут горожане старше 6 лет.

До презентации в 12:00 на сцене парка будет представлена концертная театрализованная программа "За 10 минут до начала войны". Духовой оркестр выступит рядом с дирекцией Измайловского парка с 15:00 до 16:00, а с 18:00 до 20:00 на эстраде "Солнечная" программу презентует Classy Jazz. На концерты смогут попасть все желающие.

Вместе с тем в 16:00 в усадьбе Деда Мороза состоится детский интерактивный спектакль, который познакомит юных зрителей с наукой, искусством, дружбой, семьей, любовью и космосом. На представление пригласили детей любого возраста, вход свободный.

В воскресенье, 22-го числа, взрослые смогут по предварительной регистрации посетить урок по французскому языку. Он пройдет в парке "Ходынское поле" в 11:30. Затем в 12:00 стартует занятие по скандинавской ходьбе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Упражнения помогут развить выносливость, укрепить мышцы и улучшить общее самочувствие.

Спортивные занятия пройдут и в парке "Фили". Здесь с 12:00 до 13:00 гости от 16 лет смогут заняться дыхательной гимнастикой. В этой же локации пройдут сеансы фильмов, посвященных Дню памяти и скорби и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Гости старше 12 лет смогут посетить их с 18:00 до 02:00.

Также горожан и туристов ждут на тренировку по йоге в саду "Эрмитаж", которая пройдет с 11:00 до 12:00. Вечером, с 19:00 до 22:00, специалисты проведут урок аргентинского танго. Регистрация на них не требуется. Кроме того, москвичи и гости столицы от 15 лет в 15:00 могут посетить медиашколу "Занимательная журналистика".

В музее-усадьбе "Люблино" в 18:00 начнется концерт "Скрипка разных эпох". В исполнении музыкантов прозвучат произведения композиторов Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и Дмитрия Шостаковича. Еще один концерт пройдет на сцене парка "Северное Тушино". Выступление вокалистов и танцоров "High Flight: Небесный калейдоскоп" стартует в 15:00.

Вместе с тем с 15:00 до 16:00 в Измайловском парке рядом с дирекцией выступит инструментальный оркестр. В 18:00 артистов сменит джаз-бэнд Extra Time Jazz Band.

Кроме того, москвичи старше 12 лет смогут посетить лекцию "Русский бал". Она начнется в 15:00 в усадьбе Воронцово и расскажет о танцевальных вечерах при дворе Лжедмитрия и Марины Мнишек, изменениях бальной культуры в эпоху Петра I и при Анне Иоанновне.

Также 21 и 22 июня в столичном парке "Зарядье" в третий раз пройдет фестиваль "Театральные выходные", приуроченный к 165-летию со дня рождения писателя Антона Чехова и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия будут длиться с 14:00 до 23:00, вход на них свободный.