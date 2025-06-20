"Город 312" и кинолента "Питер FM" откроют сезон летнего кинотеатра в "Музеоне"

Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

Посетители летней киноплощадки "Москино Музеон" 26 июня смогут послушать группу "Город 312" и посмотреть мелодраму "Питер FM". Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

Само мероприятие начнется в 20:00, а в 20:15 ожидается выступление поп-рок-группы, чья композиция "Вне зоны доступа" стала одной из узнаваемых деталей фильма. В 20:45 состоится автограф-сессия, а уже в 21:10 продюсер Елена Гликман и исполнительница главной роли в фильме Екатерина Федулова представят "Питер FM".

С 3 июля фильм выходит в повторный прокат. Кроме того, в течение летнего сезона на киноплощадке "Москино Музеон" будут представлены авторские ленты, новинки проката, фестивальные хиты и мировая классика. Планируется также демонстрировать иностранные фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами.

В 2025 году "Москино Музеон" стала еще удобнее – кинотеатр укрыли крышей, что защитит посадочную зону от дождя. На обновленной площадке могут уместиться 190 зрителей. Сам кинотеатр расположен в парке искусств "Музеон", у сухого фонтана. Купить билеты можно на сайте или в приложении "Москино".

Вместе с тем 21 и 22 июня на Крымской набережной парка искусств "Музеон" пройдет акция "Линия памяти" в честь событий Великой Отечественной войны (ВОВ). На Крымской набережной зажгут 1 418 свечей, каждая из которых станет символом одного из дней войны.

Кроме того, с 20 по 22 июня гости винтажного маркета в музее-заповеднике "Коломенское" смогут узнать, как звучала советская эстрада, а также познакомятся с музыкальной техникой прошлого.

