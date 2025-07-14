Отпевание режиссера Юрия Мороза пройдет в храме на Ваганьковском кладбище

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Отпевание актера, кинорежиссера, продюсера Юрия Мороза пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщила в телеграм-канале его супруга Виктория Исакова.

"Только для родных и близких. Надеемся на вашу деликатность и понимание", – добавила она.

Гражданская панихида–прощание состоится 16 июля в Большом Траурном зале ЦКБ № 1 в 10:00. По данным источника РИА Новости, Мороза похоронят на Ваганьковском кладбище.

Режиссер умер на 69-м году жизни в ночь на 14 июля. Кинозрителям он запомнился как актер в картинах "Принцесса цирка", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Пацаны" и "Лермонтов".

Его дебютным режиссерским проектом стала экранизация романа Кира Булычева "Подземелье ведьм". Он также работал над лентами "Черный квадрат", "Дети Ванюхина", "Братья Карамазовы", "Апостол" и "Точка", спродюсировал многосерийный фильм "Ликвидация".

