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15 июля, 19:30

Культура

Организаторы "Театрального бульвара" сообщили о возможных изменениях из-за погоды

Организаторы "Театрального бульвара" сообщили о возможных изменениях из-за погоды

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Организаторы фестиваля "Театральный бульвар" предупредили, что из-за непогоды в программе возможны корректировки. Об отмене мероприятий можно узнать на интернет-ресурсах фестиваля.

Между тем вечером 15 июля на сцене, расположенной на Чистопрудном бульваре, показывают сказку "О мертвой царевне и семи богатырях". Артисты выступают под живую музыку в исполнении ансамбля гусляров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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