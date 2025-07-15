Организаторы "Театрального бульвара" сообщили о возможных изменениях из-за погоды

Организаторы фестиваля "Театральный бульвар" предупредили, что из-за непогоды в программе возможны корректировки. Об отмене мероприятий можно узнать на интернет-ресурсах фестиваля.

Между тем вечером 15 июля на сцене, расположенной на Чистопрудном бульваре, показывают сказку "О мертвой царевне и семи богатырях". Артисты выступают под живую музыку в исполнении ансамбля гусляров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.