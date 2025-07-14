Проекты киностудии Горького получили 47 международных наград за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фильмы киностудии имени Максима Горького получили 47 международных наград за последние пять лет, рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Студия свыше 150 раз участвовала в международных фестивалях в 18 странах, в том числе в Италии, Франции, США, Японии, Китае, Индии и Иране.

В прошлом месяце в рамках конкурсной программы четвертого фестиваля спортивных фильмов International Sport Film Festival в Словении была представлена кинолента "Дыхание глубины" режиссера Юрия Чичкова. Картина посвящена подледному фридайвингу в самых холодных водоемах России: Байкал, Белое море, озеро Лама. Героиням ленты предстоит столкнуться со своими страхами и победить их.

В 2021 году документальная картина "Набережная" режиссера Нади Захаровой была удостоена сразу нескольких международных наград. Сюжет ленты построен вокруг набережной реки Кама в отдаленном районе Перми, куда приходят местные жители со своими личными переживаниями.

Фильм получил спецприз – упоминание жюри на фестивале независимого авторского кино стран Большой Европы "Европа вокруг Европы" во Франции, специальный приз на кинофестивале молодежного кино Atlantic International Film Festival в Канаде, а также участвовал в конкурсах кинофестиваля Ischia Global Film Festival на Искье и кинофестиваля Jozi Film Festival в ЮАР.

Кроме того, в 2021 году наградой была отмечена картина "Горянки", посвященная современным кавказским женщинам, которые, вопреки давлению традиций и общества, смогли стать успешными профессионалами. Среди героинь фильма – ученые, деятельницы искусства и покорительницы Эльбруса.

Лента была удостоена наградой за лучший документальный фильм на австралийском фестивале Doc.Sydney Documentary Film Festival. Проект также участвовал в крупнейшем американском фестивале документального кино American Documentary Film Festival в Палм-Спрингс и Ischia International Film Festival.

Другим документальным фильмом, удостоенным международных наград, стала лента "Верните мои руки". Картина рассказывает о врачах, которые борются за сохранение конечностей пациентов, получивших травмы после несчастных случаев.

Фильм был признан лучшей документальной картиной в международном конкурсе Construir Cine в Аргентине. Помимо этого, проект получил награду за лучший документальный проект на фестивале World Film Carnival в Сингапуре и приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале документальной мелодрамы "Саратовские страдания".

В июне 2023 года в США в рамках кинофестиваля студенческих социально активных фильмов Student World Impact Film Festival были представлены шесть документальных фильмов Киностудии Горького. Почетного упоминания в отдельной программе социально значимых российских картин были удостоены фильмы "Лида", "Переправа", "Над уровнем моря", "Женщина в черном", "Ангелы Милы" и "У нас отняли лица".

В прошлом году кинопроект Марьям Махиевой "Сквозь темную материю", посвященный большому адронному коллайдеру и поискам основ мироздания, получил награду IV Международного фестиваля актуального научного кино "ФАНК" в главной номинации "За лучший национальный фильм".

Другой фильм "Территория привязанности" Насти Тарасовой об ученых, работающих над методами для бесконтактного спасения диких животных, была удостоена специального упоминания с формулировкой "Ответственность за тех, кого мы не приручили". Также картину признали лучшим фильмом в номинации "Открываем Россию заново" II Всероссийского кинофестиваля документального кино "Неизвестная Россия".

В 2024 году драматическая картина "Вера" по мотивам книги Галины Щербаковой "Вам и не снилось" с актрисой Викторией Толстогановой в главной роли получила специальный диплом жюри "За актерский ансамбль" в рамках VIII Арктического международного кинофестиваля "Золотой ворон". Также лента стала фильмом открытия XI Забайкальского международного кинофестиваля.

Толстоганова, в свою очередь, была награждена за лучшую женскую роль на XXX Международном кинофестивале "Литература и кино", а также на XIII Московском международном кинофестивале "Будем жить".

Кроме того, в рамках фестиваля российского кино "Окно в Европу" был представлен детский приключенческий фильм "Чижик-пыжик возвращается". В прошлом году лента была включена в специальную программу XI Забайкальского международного кинофестиваля, а также в конкурсные программы Международного кинофестиваля "Кино – детям", кинофестивалей "От всей души!" и "Киноперемена".

Ранее престижных наград были удостоены проекты, снятые при участии московского кинокластера. Их отметили премией Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Национальной премией интернет-контента (премия ИРИ) и ТЭФИ.

В частности, российский сериал "Последний богатырь. Наследие", который снимался в том числе на кинозаводе "Москино", стал обладателем трех премий. На премии АПКиТ он победил в номинации "Лучшие визуальные эффекты", на премии ИРИ – в номинации "Культурный код", а в рамках ТЭФИ он стал обладателем статуэтки "Орфей" в номинации "Комедийный сериал".