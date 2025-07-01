01 июля, 14:00Общество
"Вопрос спорный": депутат предложил снизить возраст вступления в брак до 16 лет
Брянский депутат Михаил Иванов предложил разрешить вступать в брак с 16 лет. Автор инициативы уверен: это поможет сократить количество беременностей среди несовершеннолетних и позволит молодым людям официально регистрировать отношения без лишней бюрократии.
Однако многие уверены, что ранний брак может негативно сказаться на учебе, психологическом и физическом здоровье молодых людей.
Стоит ли снижать возраст для вступления в брак? Поможет ли это решить проблему подростковых беременностей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.