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01 июля, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": депутат предложил снизить возраст вступления в брак до 16 лет

"Вопрос спорный": депутат предложил снизить возраст вступления в брак до 16 лет

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Брянский депутат Михаил Иванов предложил разрешить вступать в брак с 16 лет. Автор инициативы уверен: это поможет сократить количество беременностей среди несовершеннолетних и позволит молодым людям официально регистрировать отношения без лишней бюрократии.

Однако многие уверены, что ранний брак может негативно сказаться на учебе, психологическом и физическом здоровье молодых людей.

Стоит ли снижать возраст для вступления в брак? Поможет ли это решить проблему подростковых беременностей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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