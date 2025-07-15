Умер режиссер мультфильма "Про собаку Розку" Андрей Соколов

Фото: телеграм-канал "Мульти-Шмульти"

Аниматор и режиссер Андрей Соколов умер в возрасте 51 года, сообщил журналист и сценарист Сергей Капков в своем телеграм-канале.

Капков уточнил, что аниматор ушел из жизни 14 июля. Он отметил сложный характер Соколова, из-за которого у того возникали проблемы с работой. Однако, подчеркнул журналист, студии и работодатели не могли долго обижаться на аниматора, потому что таких профессионалов, как он, было мало.

Соколов родился 1 апреля 1974 года. В 1995 году он закончил курсы аниматоров мультипликационной студии "Пилот", где до 2000-го работал художником-мультипликатором и раскадровщиком.

Также аниматор получил образование инженера-технолога по производству мебели в Государственной академии сферы быта. Позднее он закончил отделение режиссуры анимационного кино ВГИК.

В 2001 году Соколов выпустил дебютную работу – мультфильм "Латекс". Под его руководством выходили такие анимационные ленты, как "Подкидыш", "К югу от севера", "Про собаку Розку", "Эволюция Петра Сенцова", "Белка и Стрелка. Лунные приключения" и "Сердце зверя".

С 2009 по 2013 год Соколов занимал должность главного режиссера студии "Москва". За мультфильм "К югу от севера" аниматор получил приз жюри "За увлекательное анимационное путешествие туда и обратно" на IX Открытом Российском Фестивале анимационного кино, а фильм "Чужой среди айсбергов" получил диплом в номинации "Анимационное кино" XIX Всероссийского фестиваля визуальных искусств в "Орленке".