Умер сыгравший в фильме "Астерикс и Обеликс" комик Бан Хэй Мин

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Французский актер и комик Бан Хэй Мин, известный по роли в фильме "Астерикс и Обеликс: Поднебесная", скончался в Париже на 44-м году жизни, передает газета Parisien.

О трагедии сообщил продюсер артиста Филиппа Делма. Согласно предварительным данным, его смерть наступила в результате несчастного случая.

Мин упал с высоты восьмого этажа, когда пытался достать телефон из водостока на балконе. В настоящее время прокуратура Парижа приступила к расследованию с целью установить все причины произошедшего.

Мин родился 29 ноября 1981 года во французском городе Лормон в семье китаянки и камбоджийца. Писать юмористические скетчи и выступать с ними он начал еще в подростковом возрасте.

Старт кинокарьеры произошел в 2011 году, когда актер появился в ленте "Масло в огонь". Его фильмография преимущественно насчитывает работы в жанрах комедия, короткометражка и боевик. Всего Мин сыграл в 23 картинах, среди которых фильмы "Козел отпущения", вышедший на экраны в 2024 году, "Шеф" и "Злодеи".