Скончался актер Кеннет Колли, известный по роли в "Звездных войнах"

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Британский актер Кеннет Колли, известный по роли в фильмах франшизы "Звездные войны", скончался в возрасте 87 лет, сообщает Independent со ссылкой на его представителя.

По данным агента актера, он заразился COVID-19, после чего развилась пневмония. Уточняется, что мужчина скончался в понедельник, 30 июня.

Колли родился 7 декабря 1937 года в британском Манчестере. Одной из его первых киноработ стала эпизодическая роль в фильме "Суини".

Наибольшую популярность у кинозрителей он получил за образ адмирала Пиетта в пятом и шестом эпизодах "Звездных войн". Также актер сыграл в сериалах "Острые козырьки" и "Отбросы".

