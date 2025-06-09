Врач Тарасова: взрослый человек может есть до 2 чашек клубники в день

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Суточная норма потребления клубники для взрослого человека зависит от особых потребностей или общего состояния здоровья, но в среднем взрослый человек может есть в день 1,5–2 чашки ягоды, рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, врач Ольга Тарасова в беседе с "Газетой.ру".

"В одной чашке примерно 150–200 граммов клубники, и содержит такая радость около 50 килокалорий, 3 грамма клетчатки и 12 граммов углеводов. Белка в этой ягоде – около 0,7 грамма на 100 граммов продукта, а жиров и того меньше – около 0,3 грамма", – заявила специалист.

Мужчинам рекомендуется употреблять не более 2 чашек клубники, то есть до 300–400 граммов, так как они обычно имеют более высокий уровень физической активности. Женщины же имеют чуть меньшую потребность в калориях, из-за чего им стоит ограничиться 1–1,5 чашками (200–250 граммов) в сутки.

Детям от 1 до 3 лет можно употреблять от 50 до 100 граммов клубники, то есть от 5 до 7 средних ягод или от 3 до 4 крупных. В возрасте от 4 до 8 лет стоит ограничиться 100–150 граммами, то есть 7–10 или 4–6 средними и крупными ягодами соответственно. Дети от 9 до 13 лет смогут употребить уже от 150 до 200 грамм клубники, то есть примерно одну чашку (10–14 средних ягод или 6–8 крупных).

"Подростки от 14 до 18 лет – около 200–250 граммов клубники в день или 1–1,5 чашки. В этом возрасте что у мальчиков, что у девочек потребление калорий такое же, как у взрослой женщины", – рассказала доктор.

Ягода содержит не только витамины группы A, B, E и C, но также йод, железо, кальций, фосфор, марганец, клетчатку, пектин, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие полезные вещества.

Клубника позволяет укреплять иммунитет, снижает риск хронических и онкологических заболеваний, а витамины группы B хорошо влияют на центральную нервную систему и головной мозг. Клетчатка, в свою очередь, нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Если хочется порадовать близких или себя, можно приготовить клубнику в шоколаде, пишет Pravda.Ru. Для этого необходимо 200 граммов свежей ягоды, 150 граммов темного шоколада, 1 столовая ложка сливочного масла, пергаментная бумага и деревянные шпажки. Также подойдут зубочистки.

Сначала необходимо промыть ягоды и тщательно обсушить их от влаги. Далее требуется поломать шоколад и растопить его на водяной бане или в микроволновке. Следом нужно добавить сливочное масло, чтобы масса стала гладкой и блестящей.

Затем нужно надеть клубнику на шпажки и аккуратно окунать ее в шоколад, после чего стряхнуть излишки и положить на пергамент. Для быстрого застывания десерт рекомендуется убрать в холодильник на 15–20 минут.



Также блюдо можно украсить посыпкой, орехами, кокосом или даже белым шоколадом. Рецепт подойдет как для романтического вечера, так и для детского праздника. Его также можно подать на праздничный стол вместо торта.



Купить свежие ягоды в Москве можно в торговых павильонах "Ягодные сезоны". Там горожане смогут приобрести клубнику, малину, голубику, смородину и другие ягоды. На прилавках можно найти свыше 15 сортов клубники, включая известные "мурано", "мальвина", "клери", "альба" и другие. Поставки осуществляют около 90 фермерских хозяйств.

