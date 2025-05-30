Москвичам рекомендовали покупать ягоды в торговых павильонах "Ягодные сезоны"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Торговые павильоны "Ягодные сезоны" предлагают жителям Москвы свежую клубнику, малину, голубику, смородину и другие ягоды, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В павильонах можно найти разнообразные ягоды, выращенные в различных уголках России. В их числе – продукция из Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Ингушетии, Адыгеи и других регионов. Благодаря такому количеству поставщиков, предложение остается неизменным даже при неблагоприятных погодных явлениях.

На прилавках можно найти свыше 15 сортов клубники, включая известные "мурано", "мальвина", "клери", "альба" и другие, а также малину, голубику, смородину, крыжовник, бруснику и жимолость. Поставки осуществляют порядка 90 фермерских хозяйств.

Светлана Пашук из Тамбовской области рассказала, что в этом году было высажено 500 кустов клубники разных сортов, однако из-за майских заморозков в регионе процесс идет медленнее, чем раньше. Но фермеры были готовы к низким температурам: они запаслись специальным укрывным материалом и геотекстилем, что позволило избежать серьезных повреждений, подчеркнула она.

В настоящее время на прилавках преобладают ягоды из южных регионов, а с середины июня к ним присоединится продукция из Московской области. По словам подмосковного фермера Натальи Дорофеевой, заморозки в регионе были незначительными, поэтому клубника уже цветет. Она предположила, что ягоды в этом году будет много, судя по буйности цветения.

Сеть "Ягодные сезоны" насчитывает 250 торговых точек, которые находятся в шаговой доступности от жилых домов, пешеходных зон и транспортных узлов. При этом цены в павильонах ниже, чем в службах доставки.

Поставщики получают места в павильонах бесплатно. Это позволяет снижать их издержки и самостоятельно устанавливать цены. Например, крупная отборная клубника стоит дороже разнокалиберной из-за дополнительных затрат на сортировку. Это дает покупателям возможность выбирать ягоды по своему бюджету, сохраняя при этом высокое качество продукции.

В свою очередь, член Общественной палаты Москвы Алексей Забелин указал, что ягоды в столице стабильно пользуются высоким спросом, что создает конкурентную среду среди поставщиков. По его словам, рыночный механизм естественным образом сдерживает рост цен, а развитие технологий хранения и доставки позволяет снизить потери.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что свежую клубнику можно определить по ее хвостику, который должен быть зеленым и свежим. Ягоды, выросшие ближе к месту продажи, обычно собираются спелыми, им не нужна жесткая обработка. Для сохранения вкуса и витаминов фермеры охлаждают ягоды сразу после сбора, сказала Соломатина.