Врач Хайкина: клубника способствует здоровью кожи и сосудов

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Клубника способствует здоровью кожи и сосудов, рассказала в беседе с "Газетой.ру" детский врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

По словам специалиста, в ягоде витамина С больше, чем в цитрусовых. Он нужен не только для укрепления иммунитета, но и выработки коллагена и улучшения сосудов. При регулярном употреблении клубника помогает улучшить тонус кожи, снизить склонность к синякам и покраснениям, а также защитить кожу от воздействия солнца и воспалений.

Помимо этого, ягода помогает поддерживать уровень сахара в норме. Несмотря на то что клубника сладкая, она имеет низкий гликемический индекс.

"Еще одно полезное свойство клубники – она улучшает пищеварение, так как богата органическими кислотами и пищевыми волокнами, которые стимулируют и улучшают работу желудка и кишечника", – отметила Хайкина.

Она уточнила, что ягода облегчает переваривание пищи и может уменьшить тяжесть после еды. Однако употреблять ее надо после основного приема пищи, а не на голодный желудок, подчеркнула врач.

Также клубника имеет легкий мочегонный эффект и снижает отеки, помогая выводить лишнюю жидкость. При этом она не вызывает жесткого обезвоживания.

"Вдобавок к этому клубника полезна для женского здоровья и гормонального фона. В ней содержится фолиевая кислота, калий и марганец – важные элементы для репродуктивной системы, особенно в фертильном возрасте", – рассказала нутрициолог.

Она указала, что здоровому человеку без аллергии и медицинских противопоказаний можно съедать 100–200 граммов клубники в день. При этом употреблять лучше в первой половине дня как перекус или десерт.

При выборе ягод следует обращать внимание на их внешние признаки, заявил Life.ru кандидат технических наук, доцент, директор Института прикладной биотехнологии пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

Клубника должна быть сухой, ярко-красной, с зеленой чашечкой. Следует избегать ягод с белыми "плечиками" у плодоножки – это признак незрелости, рассказал эксперт. Малина также должна быть сухой, без сока на дне контейнера и не мяться при легком нажатии. Белесый налет на ягоде является признаком плесени.

Спелая черника имеет равномерный сине-черный цвет с матовым налетом, в то время как блестящие ягоды могут быть обработаны консервантами, предупредил Куликов. Смородина должна быть упругой и сухой, а крыжовник иметь целую кожицу без трещин.

При хранении ягод важно соблюдать температурный режим. Кратковременное пребывание при температуре выше 8 градусов приводит к активизации патогенной микрофлоры. Кроме того, перед употреблением ягоды необходимо тщательно промыть.

"Исследования показывают, что рынки и стихийные точки продажи вдоль дорог остаются наиболее рискованными местами для приобретения ягод. Официальные торговые сети и сертифицированные сельскохозяйственные рынки предоставляют полный пакет документов, подтверждающих безопасность продукции", – добавил собеседник издания.

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