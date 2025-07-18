Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 07:00

Общество

Диетологи заявили, что зефир помогает накачать мышцы

Диетологи заявили, что зефир помогает накачать мышцы

Зумеры массово начали уходить на микропенсию

Домашних питомцев обсудят в программе "Миллион вопросов"

Российские компании стали чаще обращаться к услугам карьерного коуча

Обучение детей китайскому языку стало популярно в Москве

303 ребенка родились в Москве 17 июля

Вторая волна сбора грибов начнется в Подмосковье не раньше сентября

"Утро": 26 градусов ожидается в Москве днем 18 июля

"Это Москва. Люди": Влад Пискунов

"Московский патруль": пошлины для автомобилистов вырастут в два раза

Как утверждают диетологи, зефир помогает накачать мышцы, так как в нем нет жира и есть только белки и углеводы. По их словам, если съесть зефир до или после тренировки, мышцы будут работать мощнее на 20%.

Однако фитнес-тренеры считают, что десерт влияет только на эмоциональный настрой. Они отметили, что легкий перекус за 30–40 минут до физических нагрузок поможет избежать чувства усталости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика