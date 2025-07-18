Диетологи заявили, что зефир помогает накачать мышцы

Как утверждают диетологи, зефир помогает накачать мышцы, так как в нем нет жира и есть только белки и углеводы. По их словам, если съесть зефир до или после тренировки, мышцы будут работать мощнее на 20%.

Однако фитнес-тренеры считают, что десерт влияет только на эмоциональный настрой. Они отметили, что легкий перекус за 30–40 минут до физических нагрузок поможет избежать чувства усталости.

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