09 июля, 16:41Общество
Сезон охоты на птиц стартует в Подмосковье 25 июля
Фото: 123RF/romankosolapov
Сезон охоты на болотно-луговую дичь для владельцев подружейных собак откроется в Подмосковье 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
Владельцы легавых, ретриверов и спаниелей могут добывать гаршнепов, коростелей, бекасов, а также ряд других видов куликов и пастушковых в соответствии с правилами охоты.
Уже с 9 августа всем категориям охотников можно будет добывать водоплавающую, полевую и степную дичь, а с 16 августа начинается охота на боровую дичь.
В регионе работает 64 охотничьих хозяйства, которые закреплены за общественными организациями. Кроме того, есть три общедоступных угодья. Перед тем, как отправиться за дичью, необходимо получить разрешение.
Госотохнадзор Московской области напомнил о строгом соблюдении правил охоты, норм добычи, безопасности и правил пожарной безопасности в охотничьих угодьях.
"На данный момент комитетом осуществляется выдача разрешений на добычу птиц. Заявку можно подать посредством регионального портала госуслуг", – сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Он также назвал открытие сезона важным событием для охотников региона и призвал к соблюдению всех правил и техник безопасности.
Ранее эксперт рассказал о начале летнего сезона "тихой охоты", то есть сбора грибов. Из-за большого количества дождей в Московской области можно найти белые грибы, подосиновики, летние опята и прочие. Однако нужно быть внимательнее и не собрать краснокнижные виды, которые слабо отличаются от незапрещенных грибов.