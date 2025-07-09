Сезон охоты на птиц стартует в Подмосковье 25 июля

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Сезон охоты на болотно-луговую дичь для владельцев подружейных собак откроется в Подмосковье 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Владельцы легавых, ретриверов и спаниелей могут добывать гаршнепов, коростелей, бекасов, а также ряд других видов куликов и пастушковых в соответствии с правилами охоты.

Уже с 9 августа всем категориям охотников можно будет добывать водоплавающую, полевую и степную дичь, а с 16 августа начинается охота на боровую дичь.

В регионе работает 64 охотничьих хозяйства, которые закреплены за общественными организациями. Кроме того, есть три общедоступных угодья. Перед тем, как отправиться за дичью, необходимо получить разрешение.

Госотохнадзор Московской области напомнил о строгом соблюдении правил охоты, норм добычи, безопасности и правил пожарной безопасности в охотничьих угодьях.

"На данный момент комитетом осуществляется выдача разрешений на добычу птиц. Заявку можно подать посредством регионального портала госуслуг", – сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Он также назвал открытие сезона важным событием для охотников региона и призвал к соблюдению всех правил и техник безопасности.

Ранее эксперт рассказал о начале летнего сезона "тихой охоты", то есть сбора грибов. Из-за большого количества дождей в Московской области можно найти белые грибы, подосиновики, летние опята и прочие. Однако нужно быть внимательнее и не собрать краснокнижные виды, которые слабо отличаются от незапрещенных грибов.