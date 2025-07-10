"Московский патруль": пребывание домашних животных на пляжах ограничат с 1 сентября

С 1 сентября в России вступят в силу новые нормы о пребывании питомцев в зонах отдыха. На основании федерального закона "О безопасности на водных объектах" МЧС РФ распорядилось не допускать домашних животных на пляж, кроме собак-поводырей.

Такое правило было и раньше, однако теперь оно принято на федеральном уровне и распространяется на все официальные пляжи страны.

Подробнее – в программе "Московский патруль".