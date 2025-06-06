Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели вытащили сенбернара из Москвы-реки в районе Ростовской набережной. Об этом сообщает телеграм-канал департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

Сигнал о падении собаки в реку поступил на станцию "Ленинские горы" городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Как пояснил хозяин животного, из-за жары сенбернар прыгнул в воду, но обратно выбраться не смог из-за высокой набережной.

"Совместными усилиями спасателей и хозяина собаки четвероногого подняли из воды на берег", – говорится в сообщении.

Спасатели напоминают горожанам, что не стоит спускать с поводка животных во время прогулки вблизи водоемов.

Ранее спасатели вытащили собаку из бобровой норы на северо-западе Москвы. Хозяйка питомца рассказала, что во время прогулки ее собака провалилась под землю. Около часа спасатели раскапывали котлован, чтобы получить доступ к животному. Когда путь был расчищен, женщина позвала питомца, и тот вышел на голос.