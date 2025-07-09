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09 июля, 07:30

Безопасность

Россиянам рассказали о новой схеме обмана с заказами на маркетплейсах

Россиянам рассказали о новой схеме обмана с заказами на маркетплейсах

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Мошенники начали звонить под видом сотрудников известных маркетплейсов. Злоумышленники сообщают о якобы возникших неполадках с аккаунтом, подозрительных операциях или крупном заказе, а затем требуют продиктовать данные банковских карт, код из СМС или перейти по вредоносной ссылке.

Эксперты напомнили, что настоящие маркетплейсы не делают подобных звонков и не просят предоставлять личную информацию. В случае сомнений стоит сразу завершить разговор и обратиться в службу поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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