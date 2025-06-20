Маркетплейсам запретят менять цену товара без согласия продавца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Маркетплейсам запретят менять цену товара без предварительного согласия продавца, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Министр отметил, что соответствующее положение есть в законопроекте "О платформенной экономике". Согласно ему, в период проведения акций или введении скидок, при которых цены поставщиков будут снижены независимо за чей счет, сервису нужно будет получить прямое и четкое согласие на это.

Некоторые требования закона о торговле уже применяются к маркетплейсам, которые продают продовольственные товары. Однако ведомство посчитало нецелесообразным распространять все положения закона на цифровые площадки, поскольку их бизнес-модель отличается от механизма торговых сетей.

Особенности работы маркетплейсов можно будет регулировать законопроектом, отметил Алиханов и добавил, что принимать его надо в том виде, в котором он уже сформирован в результате дискуссий и компромиссов.

"Далее уже наблюдать за эффективностью данного регулирования и в случае необходимости прорабатывать новые изменения", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Также в законопроекте указано, что маркетплейсам нужно будет маркировать платные объявления, которые попадают в первые строчки поиска товаров.

Уточнялось, что во время использования пользователем фильтров подобное продвижение не должно влиять на результат поисковой выдачи. Данная инициатива поможет снизить вероятность продвижения некачественного товара с помощью платы за подъем карточки в поисковой выдаче.