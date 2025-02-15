"Известия": платные объявления на маркетплейсах обяжут маркировать

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Маркетплейсы обяжут маркировать платные объявления, которые попадают в первые строчки поиска товаров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на новую редакцию законопроекта "О платформенной экономике".

В документе также уточняется, что во время использования пользователем фильтров подобное продвижение не должно влиять на результат поисковой выдачи.

Источник газеты, близкий к разработчикам законопроекта, отметил, что в данный момент маркетплейсы активно оказывают продавцам услуги по продвижению отдельных товаров в поисковой выдаче, однако отдельно такие карточки не помечаются.

"Выбирая, например, самокат, покупатель поймет, что высоких позиций в поисковой выдаче маркетплейса он добился не благодаря низкой цене, хорошим отзывам, проверенному продавцу, а за деньги", – добавил собеседник издания.

В свою очередь, предлагаемая инициатива поможет снизить вероятность продвижения некачественного товара с помощью платы за подъем карточки в поисковой выдаче.

На сегодняшний день некоторые маркетплейсы также продвигают различные товары под собственными товарными знаками, обратили внимание эксперты. Из-за этого возникает риск, что при помощи алгоритмов выдачи площадки могут дискриминировать товары партнеров, ставя собственные выше в поисковой выдаче.

В Минэкономразвития подчеркнули, что в условиях прозрачности платного продвижения и честности применения фильтров пользователи смогут получать больше возможностей в поиске товаров, соответствующих их запросам и интересам. Проект также поспособствует повышению доверия к платформам и увеличению объемов продаж, добавили в ведомстве.

Ранее в России предложили убрать с маркетплейсов товары с символикой, которая ассоциируется с идеями сатанизма. Речь идет о различных статуэтках, подсвечниках, украшениях, посуде и иных предметах интерьера, украшенных "сатанинскими" изображениями.

Кроме того, в Госдуму был внесен межфракционный законопроект, обязывающий маркетплейсы размещать российские товары на первых позициях в каталогах и поисковой выдаче. Инициатива направлена на поддержку отечественных производителей, стимулирование роста производства и улучшение сбыта российской продукции.