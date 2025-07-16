Общественник Курбаков: акциз на продукты с повышенным сахаром сохранит здоровье граждан

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Общественная организация "Отцы рядом" обратилась в комитет Госдумы по охране здоровья с предложением ввести налог на продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров. Юрист и председатель организации Иван Курбаков в разговоре с Life.ru заявил, что инициатива поможет улучшить здоровье граждан.

Он выразил обеспокоенность состоянием здоровья российской молодежи и призвал ГД принять меры для его укрепления. По мнению общественников, введение акцизов на продукты с повышенным содержанием сахара и трансжиров является важным шагом в формировании культуры здорового питания и снижении распространенности заболеваний.

Курбаков считает, что введение налога может существенно снизить темпы прироста ожирения и мотивировать население к ведению здорового образа жизни.

С 2018 года в стране функционирует система маркировки "Светофор", предусматривающая информирование потребителей о содержании соли, сахара и трансжиров в продукте, однако она не получила широкого распространения из-за добровольного характера.

Чрезмерное потребление сахара и трансжиров – фактор риска серьезных заболеваний. Как отметил собеседник издания, это создает бремя для российской системы здравоохранения и снижает качество жизни граждан. С его слов, употребление промышленных трансжиров приводит к ишемической болезни сердца, из-за которой ежегодно преждевременно умирают около 500 тысяч человек.

Он также напомнил о позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая еще в 2020 году рекомендовала ограничить или исключить из рациона продукты с высоким содержанием трансжиров.

"Государство не только имеет право, но и обязано принимать меры по охране здоровья населения, что закреплено в конституции Российской Федерации", – добавил Курбаков.

Ранее думские депутаты предложили Минпросвещения запретить продажу в школах вредных продуктов, в том числе газировки, чипсов и сладостей с трансжирами. Они также высказали идею рассмотреть возможность увеличения в школьном питании количества свежих овощей, фруктов, цельных злаков и качественного белка.