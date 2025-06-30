Российских автомобилистов могут лишить прав за вождение в состоянии депрессии

Российских автомобилистов могут лишить водительских прав за вождение в состоянии депрессии, сообщили юристы.

В сентябре 2025 года вступают в силу новые поправки к уже действующему федеральному закону. В них указаны конкретные расстройства из международной классификации болезней, при наличии которых нельзя садиться за руль.

Пока в перечне значатся только два диагноза. Определять, действительно ли водитель страдает депрессией, будут врачи в рамках обязательного медицинского осмотра.

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