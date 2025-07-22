"Моя Москва": Александр Наумов. Часть 2

Опытные коллеги говорили молодому артисту Александру Наумову: "Не торопись, твое время придет! Ты станешь успешным и счастливым после 30". В итоге в 32 года актер начал работать на сцене Московского театра на Юго-Западной, в 42 он снялся в культовом фильме "Брат-2". Теперь на счету Наумова – более 230 ролей в кино.

В этом выпуске на прогулке по Тверскому району заслуженный артист России вспомнит о первой встрече с кинорежиссером Алексеем Балабановым, покажет место знакомства с женой и откроет другие тайны своей Москвы.

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