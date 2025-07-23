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23 июля, 12:30

Спорт

Москвичам и туристам рассказали о площадках фестиваля городских видов спорта

Москвичам и туристам рассказали о площадках фестиваля городских видов спорта

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Фестиваль городских видов спорта будет идти в Москве до 7 сентября. Площадки расположены по всей столице. Можно посетить локации в ЗелАО у Большого городского пруда, в парке Северного речного вокзала, парке "Фили" и зоне отдыха Тропарево.

Также работают площадки в парках "Сосенки" и "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля и в парке 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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