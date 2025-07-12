"Кафе Эпоха": Владимир Долинский и Андрей Ильин

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом Андреем Ильиным и заслуженным артистом Владимиром Долинским советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы.

Гости в игровой форме поделятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время. Соведущая программы, молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".