09 июля, 16:48Культура
Появился трейлер второго сезона "Уэнсдей"
Видео: "ВКонтакте"/VK Play
Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Уэнсдей". Он опубликован в YouTube-канале стриминга.
Главная героиня Уэнсдей Аддамс вновь приедет в Академию "Невермор", где столкнется с новыми тайнами, которые нужно будет разгадать. Кроме того, ей предстоит борьба с маньяком по кличке "Канзас-Сити Скальпер" и предотвращение смерти подруги Энид, которое в видении Аддамс произошло по ее вине.
Параллельно с этим она будет разбираться с конфликтами в семье, а также со старыми проблемами, которые связаны с ее паранормальными способностями. Вместе с этим девушка раскроет темные секреты "Невермора" и собственных родственников.
Первая часть сезона выйдет 6 августа, а вторая – 3 сентября.
В нем снялись знакомые зрителю по первому сезону Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордонес, Луянда Унати Льюис-Ньяво, Эмма Майерс, Хантер Духан и многие другие.
При этом актерский состав пополнился еще и новыми именами: Кристофер Ллойд, Джоанна Ламли, Фрэнсис О’Коннор, Хейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо и Йонас Суотамо.
Ортега не только сыграла главную роль в проекте, но и стала продюсером второго сезона "Уэнсдэй". Она заявила, что добавила в сериал больше ужаса, сократив количество любовных историй.