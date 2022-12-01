Тима Бертона обвинили в расизме из-за темнокожих антигероев в сериале "Уэнсдэй"

Фото: кадр из фильма "Уэнсдэй"; режиссер – Тим Бертон; производство – 1.21 Pictures

Создателей сериала "Уэнсдэй" – режиссера Тима Бертона и Netflix – обвинили в расизме из-за того, что отрицательных героев в основном играют темнокожие актеры. Об этом сообщает New York Post.

В частности, Джой Сандей сыграла злую девочку в академии Nevermore, а Иман Марсон – хулигана и сына коррумпированного мэра.

При этом представитель режиссера Тима Бертона отрицает обвинения. Он также отказался просить у режиссера комментарий по этому вопросу.

Сериал "Уэнсдэй" повествует о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс. Она имеет необычные способности, поэтому пытается адаптироваться в школе.

Ранее актриса Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в сериале "Корона", призвала использовать гендерно-нейтральные обращения в наградах на тех или иных премиях. По ее мнению, сейчас категории на премиях недостаточно инклюзивные. Она выразила мнение, что в будущем гендерно-нейтральные обращения будут использовать на постоянной основе.



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