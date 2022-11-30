Актер фильма "Один дома" получил ожог головы во время съемок комедии

Фото: кадр из фильма "Один дома"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 20th Century Fox Film Corporation, Hughes Entertainment

Актер Джо Пеши, который сыграл грабителя в американской рождественской картине "Один дома", во время съемок в фильме получил ожог головы во время сцены с горящей шапкой. Об этом он рассказал в интервью изданию People.

"В дополнение к ожидаемым шишкам, синякам и общей боли, которые ассоциируются с таким типом физическом комедии, я получил серьезные ожоги на макушке во время сцены, где у Гарри горит шапка. Мне посчастливилось, что тяжелые трюки выполняли профессиональные каскадеры", – поделился актер.

Пеши снялся только в двух первых частях фильма. Он также отметил, что вернуться к роли грабителя скорее уже не сможет, так как, по его словам, будет сложно восстановить ту рождественскую атмосферу. Актер подчеркнул, что за 30 лет индустрия кино претерпела сильные изменения.

Ранее сообщалось, что Netflix запланировал выпустить спин-офф "Ведьмака", проект будет носить название "Крысы". Пока что официального подтверждения этим слухам нет.

"Крысы" в мире писателя Анджея Сапковского, который создал фэнтези-сагу, представляют собой преступную организацию, членов которой покажут в третьем сезоне "Ведьмака".

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