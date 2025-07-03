Тим Бертон объявил о работе над новым проектом

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Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Тим Бертон объявил о работе над новым анимационным проектом. Об этом он сообщил во время посещения Мехико для открытия музея Tim Burton's Labyrinth, передает в своем YouTube-канале MILENIO.

Пока режиссер не раскрыл подробности о готовящемся проекте. Однако он пообещал в скором времени завершить работу над сценарием.

Последней анимационной работой Бертона был мультфильм "Франкенвини", который вышел на больше экраны в 2012 году.

В прошлом году Бертон получил персональную звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Поддержать режиссера пришли его коллеги-актеры Вайнона Райдер, Майкл Китон, Дэнни ДеВито и Моника Белуччи.

Свою карьеру Бертон начал в 1985 году. Он снял такие фильмы, как "Эдвард руки-ножницы", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд", "Сонная лощина".

