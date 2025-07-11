Собянин: рельсовый транспорт будет охватывать все новые районы и микрорайоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежегодно в столичном метро будут появляться от четырех до шести новых станций, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Например, в ближайшем будущем планируется построить несколько новых линий – Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую. Проекты улучшат транспортную доступность для сотен тысяч жителей, которым сейчас метро недоступно, подчеркнул мэр.

Градоначальник обратил внимание, что работы по строительству подземки не будут прекращаться, поскольку на сегодняшний день существует необходимость постоянного развития рельсового транспорта в городе.

Планируется охватить новые районы и микрорайоны, а также улучшить нынешнюю инфраструктуру, интегрировав в нее города Московской области.

В рамках одного из проектов в конце следующего года в метро будет запущен первый беспилотный поезд.

"Наши коллеги из Российских железных дорог активно работают над беспилотными поездами на МЦК и на Московских центральных диаметрах", – уточнил Собянин.

Однако основная трудность проекта состоит в том, что в столичной подземке поезда курсируют с минимальным интервалом – всего 90 секунд, обратил внимание мэр.

Вместе с тем развитие метро неразрывно связано с модернизацией других элементов транспортной инфраструктуры, таких как Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). В нее входят бесплатные пересадки, общая система управления и координации.

За последние годы в мегаполисе было открыто около 260 станций рельсового транспорта.

В конце июня на будущей станции "Достоевская" Кольцевой линии метро стартовало сооружение ограждающих конструкций пятого вертикального шахтного ствола. Для начала его проходки специалисты создадут ледогрунтовую ограждающую конструкцию методом замораживания на глубине 47 метров.

Сам ствол будет находится неподалеку от спорткомплекса "Олимпийский". В дальнейшем там построят наземный вестибюль станции. Подземный вестибюль расположится на пересечении улиц Дурова и Делегатской.

