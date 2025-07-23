Международный фестиваль искусств "Вдохновение" проходит на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве". Там жители и гости столицы могут послушать симфоническую музыку в живом исполнении, увидеть постановки театральных трупп из разных уголков мира, познакомиться с новым прочтением классики.

Мероприятия пройдут на 10 площадках, среди которых Главная аллея и площадь у фонтана "Дружба народов", павильон "Рабочий и колхозница" и музей славянской письменности "Слово". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.