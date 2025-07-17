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17 июля, 22:30

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Козы из Бутово хорошо перенесли транспортировку в Ступино

Козы из Бутово хорошо перенесли транспортировку в Ступино

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Козы из Бутово, которые свободно гуляли по улицам и прыгали по машинам, теперь находятся в конно-спортивном комплексе в деревне Мышенское под Ступино. По словам сотрудников экофермы, животные хорошо перенесли транспортировку и чувствуют себя нормально.

Владельцу коз, Валерию Аникееву, временно запрещено содержать животных. Как пояснила юрист Гюзель Пушкарева, суд постановил изъять коз до тех пор, пока не будут соблюдены все ветеринарные требования: построен загон, проведена дезинфекция, установлены антибактериальные ванны. Также хозяин животных должен соблюсти запрет на выгул коз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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