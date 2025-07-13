Новости регионов: в Дагестане спасатели вызволили корову из пятиметрового резервуара

В Дагестане сотрудники МЧС спасли корову, которая упала в пяти метровый водозаборный резервуар. Животное не могло выбраться самостоятельно. С помощью альпинистского снаряжения и спецтехники спасатели аккуратно подняли корову.

Прокуратура проводит проверку после опасного инцидента на пляже Ладожского озера. Там кукурузник дважды пролетел на предельно низкой высоте прямо над головами отдыхающих. Очевидцы сняли происходящее на видео.

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