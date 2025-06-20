Новости регионов: ураган с градом обрушился на Новосибирскую область

Сильная гроза с градом и шквалистым ветром обрушилась на город Карасук в Новосибирской области. Порывы ветра были настолько мощными, что заборы, крыши домов и деревья не выдержали их натиска. Также сильно повреждены линии электропередачи, из строя вышли десятки трансформаторных подстанций. Без света остались 24 населенных пункта.

Тем временем сахалинские рыбаки обнаружили нефтяные пятна в заливе Старый Набиль. Они покрывают поверхность воды на протяжении почти половины километра у западного берега, где расположен нефтепромысел. Официальных комментариев по ситуации пока нет. В Набильском заливе обитает одна из самых крупных и здоровых популяций древнейшего лосося на планете – сахалинского тайменя, который занесен в Красную книгу России.

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