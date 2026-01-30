Форма поиска по сайту

30 января, 16:35

Экономика
Экономист Зубец: американская валютная система стабильна

Экономист оценил вероятность обвала долларовой системы

Фото: depositphotos/baramee2017

Американская валютная система стабильна. Об этом заявил экономист Алексей Зубец в эфире радио КП, оценивая вероятность обвала доллара.

По словам эксперта, у доллара нет серьезных колебаний по отношению к другим валютам, поэтому не стоит ожидать, что "завтра долларовая система рухнет и Америка развалится". Несмотря на рост юаня, валюта США доминирует в международных торговых расчетах, подчеркнул Зубец.

При этом курс доллара внутри России определяется наличием валюты на внутреннем рынке. В связи с этим международное положение доллара является совсем другой историей, резюмировал экономист.

Ранее сообщалось, что доля американской валюты в глобальных торговых расчетах, проходящих через систему SWIFT, упала ниже 80% и достигла рекордно низкого уровня в 79,53%. Снижение пользования долларом фиксируется на протяжении нескольких месяцев. При этом годом ранее показатель составил 81,89%, а 5 лет назад – 86,5%.

"Деньги 24": эксперт объяснил, почему ослабление мирового доллара не влияет на курс в РФ

