Терапевт Кондрахин предупредил о риске заражения туберкулезом через общую посуду в офисе

Фото: 123RF.com/panya99

Общая посуда в офисе может стать причиной заражения кишечными инфекциями, гепатитом А и даже туберкулезом, сообщил изданию "Абзац" врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Общая посуда в офисах – это потенциальные риски переноса заболеваний кишечных и вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным, фекально-оральным и бытовым путем", – поделился он.

По его словам, тарелки, чашки и столовые приборы, которыми пользуются все сотрудники, нельзя считать гигиеничными без специальной обработки. Такая посуда должна проходить дезинфекцию с замачиванием и хлорированием.

Частичным решением проблемы, отметил Кондрахин, может стать использование посудомоечных машин – высокая температура воды способна уничтожить возбудителей заболеваний. Однако наиболее надежный способ избежать заражения – перейти на личную посуду и тщательно следить за ее состоянием.

