Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 11:11

Общество
Главная / Новости /

Терапевт Кондрахин предупредил о риске заражения туберкулезом через общую посуду в офисе

Врач предупредил о риске заражения туберкулезом через общую посуду в офисе

Фото: 123RF.com/panya99

Общая посуда в офисе может стать причиной заражения кишечными инфекциями, гепатитом А и даже туберкулезом, сообщил изданию "Абзац" врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Общая посуда в офисах – это потенциальные риски переноса заболеваний кишечных и вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным, фекально-оральным и бытовым путем", – поделился он.

По его словам, тарелки, чашки и столовые приборы, которыми пользуются все сотрудники, нельзя считать гигиеничными без специальной обработки. Такая посуда должна проходить дезинфекцию с замачиванием и хлорированием.

Частичным решением проблемы, отметил Кондрахин, может стать использование посудомоечных машин – высокая температура воды способна уничтожить возбудителей заболеваний. Однако наиболее надежный способ избежать заражения – перейти на личную посуду и тщательно следить за ее состоянием.

Ранее сообщалось, что в зимний период из-за шапок, пальто или праздничных костюмов риск заражения педикулезом среди детей увеличивается. Уточнялось, что чаще всего вши распространяются среди детей школьного возраста через одежду.

Читайте также


общество

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика