12 февраля, 11:01

Происшествия

В Удмуртии предотвращен теракт в отделе полиции

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Удмуртии предотвращен теракт в отделе полиции. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Силовики задержали в городе Можга ранее судимого за преступления террористического и экстремистского характера россиянина 1968 года рождения. Выяснилось, что мужчина собирался напасть на межмуниципальный отдел МВД России "Можгинский".

В гараже злоумышленника было выявлено и обезврежено созданное им самодельное взрывное устройство, а также средства поражения для совершения диверсии. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или устройств.

Ранее в Башкирии арестовали двух 15-летних подростков по обвинению в совершении теракта на железной дороге. По данным следствия, задержанные устроили поджог оборудования на станции Янаул Горьковской железной дороги.

Позднее было установлено, что задание подростки получили через интернет-вербовщиков. Им назначили 15 тысяч рублей вознаграждения, однако обещанную сумму так и не отправили. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.

В Башкирии обвинили двух подростков в теракте на железной дороге

происшествиярегионы

