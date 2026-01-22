Форма поиска по сайту

22 января, 10:06

Экономика

Доля доллара в расчетах через SWIFT опустилась ниже 80% впервые в истории

Фото: 123RF.com/rafapress

Доля доллара в глобальных торговых расчетах, проходящих через систему SWIFT, впервые за современную историю снизилась ниже 80% и достигла рекордно низкого уровня в 79,53%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты межбанковской системы.

Снижение использования американской валюты фиксируется на протяжении нескольких месяцев. Впервые доля доллара опустилась ниже 80% в июле, затем повторно – в октябре, а к декабрю, который традиционно считается пиковым сезоном для мировой торговли, достигла минимального значения.

Годом ранее показатель составлял 81,89%, а пять лет назад – 86,5%.

Наибольшую выгоду от сокращения доли доллара получил китайский юань. Его присутствие в международных торговых расчетах выросло с 5,98 до 8,3%. А за пять лет вовсе увеличилось в четыре раза.

В то же время евро, которое остается третьей по значимости в мировых торговых расчетах, заметного роста не продемонстрировало. За год его доля увеличилась на 0,2 процентного пункта, а за пять лет, наоборот, сократилась на 0,1 процентного пункта. В декабре она составила 6,73%.

Ранее стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов впервые с 17 ноября 2025 года. 14 января в 01:11 по московскому времени он находился на уровне 95 743 долларов. Спустя время биткоин замедлил рост и к 01:23 продавался на уровне 95 499 долларов.

Тем временем Москва и Пекин ведут работу над созданием собственной независимой платежной инфраструктуры. Она должна будет ограничить влияние Запада в финансово-банковской сфере.

