12 февраля, 10:49

Политика

Зеленский опубликовал указ о подготовке гарантий безопасности

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский обнародовал на своем сайте указ о подготовке международных договоров по гарантиям безопасности для Украины.

Согласно документу, глава страны утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины". Ответственность за контроль над выполнением этого решения возложена на секретаря СНБО Рустема Умерова. Указ вступил в силу сразу после публикации.

В документе указано, что после рассмотрения предложений по обеспечению безопасности Украины, подготовленных делегацией Киева по итогам переговоров с США, другими международными партнерами и представителями РФ, СНБО обязал МИД и Минобороны страны незамедлительно разработать и представить проекты международных договоров о гарантиях безопасности для Украины в установленном порядке.

Ранее СМИ раскрыли детали плана обеспечения мирного соглашения по Украине, согласно которым Соединенные Штаты и Евросоюз утвердили механизм "скоординированного военного реагирования" на случай, если Россия будет систематически нарушать условия договора. На первоначальном этапе предполагается направить дипломатическое предупреждение, а потом задействовать украинскую армию в течение суток для фиксации нарушения.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о бредовости данных слухов. Дипломат напомнил, что Запад весь последний год говорил о необходимости гарантий безопасности для Украины, но не учитывал урегулирование конфликта.

