Путин поручил добавить в программы школьных олимпиад задания на командную работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин призвал добавить в программы школьных олимпиад и конкурсов задания на командную работу. Глава государства дал соответствующее поручение по итогам заседания совета по вопросам подготовки кадров для экономики в декабре 2025 года, документ опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что задания должны быть направлены на развитие у детей навыков работы в команде. Кроме того, они должны содержать междисциплинарные задачи по направлениям нацпроектов по обеспечению технологического лидерства России.

Ответственными назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2026 года.

Ранее Кравцов анонсировал появление Всероссийской олимпиады школьников по робототехнике. В нее в том числе войдут задания по БПЛА. Ожидается, что новый конкурс среди учащихся проведут уже в этом году.